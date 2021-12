Roma: Ev, approvata mozione per intitolare via o impianto sportivo a Galeazzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Galeazzi è stato un'icona della romanità. Memorabile il momento in cui lasciò la telecronaca degli Internazionali di tennis per lo Scudetto del 2000 della Lazio e il racconto della festa del tricolore dell'As Roma nel 1983. Per 40 anni è stato un grande giornalista sportivo della Rai, conosciuto da tutti per la sua competenza, professionalità e passione spesa nelle cronache radiotelevisive di alcuni dei più grandi successi italiani alle olimpiadi", spiega ancora. (segue) (Com)