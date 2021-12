Libano: premier Miqati accoglie con favore visita principe ereditario Riad in Paesi del Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Libano Najib Miqati ha accolto con favore la visita del principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman nei Paesi del Golfo e “il sostegno nei confronti del Libano e dei libanesi espresso in questa occasione”. Lo ha reso noto il premier su Twitter. "Accolgo con favore il tour del principe ereditario saudita e i suoi continui sforzi per rafforzare il quadro per la cooperazione e il coordinamento tra i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) e tutti i Paesi arabi, compreso il Libano", ha affermato Miqati. Durante il suo tour, Mohammed bin Salman ha discusso della questione libanese con diversi leader, una settimana prima del vertice annuale del Consiglio di cooperazione del Golfo che dovrebbe tenersi il 14 dicembre a Riad. Il viaggio giunge a undici mesi dagli accordi di Al Ula che lo scorso gennaio hanno posto fine all’embargo economico e diplomatico contro il Qatar avviato nel giugno del 2017 da Arabia Saudita, Bahrein, Egitto ed Emirati. Oltre a Kuwait, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti, il principe ereditario ha visitato il sultanato dell'Oman e, per la prima volta dalla crisi diplomatica nel Golfo del 2017, il Qatar. (segue) (Lib)