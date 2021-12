Libano: premier Miqati accoglie con favore visita principe ereditario Riad in Paesi del Golfo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui del principe ereditario saudita nel Golfo fanno seguito all'iniziativa franco-saudita lanciata con il presidente francese Emmanuel Macron per sbloccare la crisi diplomatica in corso tra il Libano e le monarchie del Golfo, provocata dai commenti ostili al ruolo dell'Arabia in Yemen dell'ex ministro dell'Informazione libanese, George Kordahi. Tale iniziativa prevede la creazione di un "meccanismo di sostegno umanitario franco-saudita" che verrebbe finanziato dall'Arabia Saudita e da altri Paesi del Golfo, oltre a un impegno per il ripristino dei rapporti tra Beirut e Riad, che resta comunque soggetto ad alcune condizioni. Francia e Arabia avevano sottolineato "la necessità di limitare il possesso di armi alle istituzioni statali legali", una critica all'arsenale illegale del movimento sciita libanese Hezbollah. (Lib)