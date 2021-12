Roma: trovati con kit del ladro in via Tuscolana, due denunciati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Transitando in circonvallazione Tuscolana, i carabinieri hanno notato i due in atteggiamento sospetto e li hanno fermati per una verifica. Ispezionata anche la loro autovettura, parcheggiata poco distante, dove i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato uno zaino contenente un trapano, un set di lame in acciaio, un cacciavite, un martello, una tronchese, un paio di forbici, un set di bussole per chiavi a cricco, un mini-compressore, tre rotoli di alluminio, due rotoli di scotch da pacchi, un pacco di guanti e una borsa schermata con alluminio e scotch, tutto materiale utilizzabile per perpetrare reati predatori. (segue) (Rer)