- I connazionali sono quindi stati identificati e deferiti all’Autorità giudiziaria. Il più giovane dei due è risultato in possesso di visto d’ingresso in area Schengen scaduto ed è stato accompagnamento presso l'Ufficio Immigrazione di Roma dove è stato disposto il suo trasferimento presso il Cpr di Bari in attesa di rimpatrio. (Rer)