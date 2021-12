Ambiente: Letta, servono politiche che tengono insieme transizione ecologica e giustizia sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Dobbiamo dire come si fa la transizione ecologica sposata alla giustizia sociale" altrimenti "avremo sempre lo scontro tra due fini". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel suo intervento in videocollegamento alla Convention sulla transizione ecologica Hic et Nunc organizzata dai Radicali italiani. Occorrono politiche "che tengano insieme queste due questioni", ha spiegato lamentando che altrimenti "si rischia di mettere le basi per far fallire tutto". Letta ha lanciato quindi "un grido di allarme perché non basta la sovrapposizione linguistica tra le due sostenibilità, quella ambientale e quella sociale, se non ci sono misure coraggiose che ancora ad oggi non si vedono", ha aggiunto. (Rin)