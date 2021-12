Ue: Letta, a fine febbraio proposta Pd per passare da Patto stabilità a Patto sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Sul futuro del Patto di stabilità europeo, "l'anno 2022 sarà l'anno chiave e deve vedere l'Italia in prima fila". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel suo intervento in videocollegamento alla Convention sulla transizione ecologica Hic et Nunc organizzata dai Radicali italiani. Il commissario "Gentiloni sta facendo un ottimo lavoro su questi temi e come Pd abbiamo l'intenzione di fare una nostra proposta su come passare dal Patto di stabilità e al Patto di sostenibilità", ha spiegato per poi annunciare che la proposta Pd sarà presentata "a fine febbraio". (Rin)