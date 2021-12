Trasporti: Porrello (M5s Lazio), in Giunta ok a trasferimento Roma-Pantano a Roma Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei giorni scorsi è stato approvato in Giunta Regionale il trasferimento patrimoniale delle linee ferroviarie ex concesse dal demanio dello Stato alla Regione Lazio e dello schema di verbale di trasferimento della medesima tratta dal demanio regionale al patrimonio di Roma Capitale, in attuazione dell'art. 103 della Legge Regionale 11 agosto 2021". Lo dichiara Devid Porrello, consigliere M5s Lazio e vicepresidente del Consiglio regionale. (segue) (Com)