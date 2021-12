Udine: Aspi, profondo cordoglio per scomparsa agente Polizia stradale in A23

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sirezione di Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia (Aspi) esprime, a nome di tutta la comunità dei lavoratori autostradali, il più profondo cordoglio per la scomparsa dell'assistente capo della Polizia stradale di Amaro (Udine) durante le attività di rilievo a seguito di un incidente stradale in A23. L’intera direzione - si legge in una nota di Aspi - esprime la propria vicinanza alla famiglia e il massimo supporto al distretto di Polizia stradale col quale quotidianamente collabora per le operazioni autostradali. (Com)