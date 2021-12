Spagna: riforma del lavoro, da lunedì governo avvierà tavoli quotidiani con i sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La trattativa avviata dal governo spagnolo sulla riforma del lavoro affronta il suo tratto finale. Come riferisce il quotidiano "El Pais", l'esecutivo e le parti sociali hanno tenuto ieri un nuovo incontro che il ministero del Lavoro di Madrid ha valutato "positivamente". Fonti sindacali, riprese dal quotidiano, hanno indicato che non ci sono stati "progressi significativi", anche se ammettono di chiudere la settimana con più ottimismo rispetto a quando è iniziata. La discussione continua a concentrarsi sui tempi e sulla regolamentazione dei contratti a tempo determinato, come ha ammesso in precedenza la seconda vicepresidente del governo, Yolanda Díaz. L'esecutivo e i sindacati vogliono che i contratti a tempo indeterminato siano gli unici ammessi nel mercato del lavoro mentre quelli a tempo determinato "utilizzati solo in circostanze molto limitate", chiarisce l'organo di stampa spagnolo. Il ministero dell'Economia ha assicurato che il governo è fermamente intenzionato a rispettare la scadenza di dicembre nonostante la Commissione europea abbia rassicurato che il calendario concordato con la Spagna per la riforma del lavoro è "indicativo". (Spm)