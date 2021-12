Sociale: sindacati, ripartito confronto per rilancio politiche sociali a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessora ha condiviso la nostra richiesta di produrre una profonda discontinuità rispetto alle scelte degli ultimi anni a partire dall'organizzazione dell'assessorato e si è impegnata a costruire un confronto continuo e strutturato con le organizzazioni sindacali per affrontare le tante questioni che da tempo sono ignorate: dall'aumento delle risorse necessarie per rilanciare e programmare i servizi, alle politiche per l'invecchiamento attivo per gli anziani, al superamento delle liste di attese e alla presa in carico di tutti i cittadini che si rivolgono ai servizi, al reclutamento del personale necessario, alla revisione del modello degli appalti che in troppi casi penalizzano la qualità del lavoro, alle politiche per la disabilità e al superamento delle disuguaglianze delle risposte fra Municipi per ottenere servizi e azioni calibrati sui territori", spiegano. (segue) (Com)