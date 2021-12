Sociale: sindacati, ripartito confronto per rilancio politiche sociali a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tutto nella profonda convinzione che solo un lavoro coordinato e una programmazione condivisa ci permetterà di cogliere l'occasione irripetibile e straordinaria per l'utilizzo dei fondi che perverranno dal Pnrr. Un ruolo importante nella discussione è stato riservato al tema della integrazione socio-sanitaria e alla necessità utilizzare al meglio i fondi europei disponibili. Questi ultimi, insieme alla ripresa di un dialogo costruttivo con la Regione Lazio sono temi cruciali per una reale applicazione ed estensione dei livelli essenziali delle prestazioni. Subito dopo l'approvazione in giunta del Bilancio riprenderà il confronto, il prossimo appuntamento è fissato per il 21 dicembre, dove insieme alle categorie della funzione pubblica e dei pensionati inizieremo ad affrontare i primi dossier sul tavolo", concludono i sindacati. (Com)