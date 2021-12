Lombardia: De Rosa (M5S), ulteriori stanziamenti da un milione di euro per rimozione amianto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "In Lombardia c’è un buon margine di azione per migliorare le condizioni di vita e di salute, impattando meno sull’ambiente. Per questo, con due emendamenti ho chiesto di prevedere degli stanziamenti di un milione di euro ulteriore sia per il 2023 sia per il 2024 relativamente agli incentivi alle famiglie per la rimozione dell’amianto". Lo comunica in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia, Massimo De Rosa. La questione ambientale è un tema su cui i pentastellati lombardi si battono da tempo, contro le irregolarità e a favore dei contributi e delle agevolazioni per incentivare la rimozione e il corretto smaltimento dello stesso. Nel 2018 il M5S chiese uno stanziamento di 400.000,00 € per la mappatura dell’amianto in Lombardia; negli anni sono state promosse iniziative di informazione nelle scuole e una lunga battaglia è stata portata avanti relativamente all’amianto nell’Area Ex-Torriani a Cologno Monzese, conclusasi con un importante successo proprio di recente. (Com)