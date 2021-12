Vaticano: Papa, no autoreferenzialità negli istituti religiosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco in un messaggio rivolto alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, ricevuti in udienza questa mattina, in occasione dell’assemblea plenaria, ha raccomandato di "discernere e accompagnare specialmente le comunità di recente fondazione che sono anche più esposte al rischio dell’autoreferenzialità". Il riferimento del Santo Padre soprattutto per i fondatori che, ha detto "a volte tendono ad essere autoreferenziali, a sentirsi gli unici depositari o interpreti del carisma, come se fossero al di sopra della Chiesa. L’attenzione alla pastorale vocazionale e la formazione che si propone ai candidati. L’attenzione a come si esercita il servizio dell’autorità, con particolare riguardo alla separazione tra foro Interno e foro esterno, alla durata dei mandati e all’accumulo dei poteri". (Civ)