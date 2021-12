Legge Bilancio: Fassina (Leu), aprire confronto con sindacati su bollette, pensioni e delocalizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi, chi in passato dal governo dell'Italia ha fatto cosiddette 'riforme' per ridurre diritti e peggiorare le condizioni del lavoro spiega a chi rappresenta milioni di lavoratrici e lavoratori che sbaglia ad indire lo sciopero generale. Oramai, si considera una pretesa assurda un salario decente, un minimo di stabilità occupazionale, la progressività fiscale". Lo afferma in una nota il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina. "Lo sciopero generale - spiega - non è un capriccio ingiustificato e il conflitto sociale è condizione di democrazia. Dall'universo del lavoro sempre più svalutato e precario arriva un grido di dolore che va raccolto per correggere il disegno di Bilancio, in particolare per attutire l'impatto dell'aumento delle bollette, per approvare un provvedimento incisivo per ridurre i danni delle delocalizzazioni, per avviare il confronto su una vera riforma del sistema pensionistico. E' ora delle risposte. Non è compito soltanto del governo. Le destre e i liberisti di complemento vogliono delegittimare la funzione dei sindacati, ultima difesa alla solitudine del lavoro. È compito, innanzitutto, del centrosinistra e del M5s dare risposte".(Com)