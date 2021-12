Milano: Saccone, oggi premiati 77 lavoratori con la stella al merito, è occasione di ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina la premiazione di 77 lavoratori di aziende milanesi con la stella al merito del lavoro, benemerenza riservata a dipendenti che si sono distinti per particolare dedizione e perizia sul luogo di lavoro. A consegnare l'onorificenza, assieme al prefetto di Milano Marco Saccone, era presente anche l'assessore al lavoro e allo sviluppo economico di Milano Alessia Cappello. Normalmente, ha spiegato il Prefetto, "questo riconoscimento si svolge ogni anno". "Però - ha proseguito Saccone - quest'anno è particolare. Abbiamo saltato due annualità, e riprendiamo quest'anno. È anche questo un segnale di ripresa, e diamo spazio a un momento di festa con le famiglie, con chi ha vissuto questi decenni, perché si tratta di lavoratori che hanno almeno vent'anni di eccellenza lavorativa alle spalle, con le famiglie e con le autorità per festeggiare ma anche per dare sempre più importanza al lavoro, alla passione sul lavoro, e oggi anche al rilancio, uno slancio importante per riprendere". "Milano è la città del fare - ha aggiunto l'assessore Cappello -, è la città dell'imprenditorialità e del lavoro che fa del lavoro il suo punto di orgoglio e di forza. È una città dove chiunque può venire a trovare la sua opportunità di formazione, sviluppo, carriera e lavoro. Lo è stato per me. Mi auguro che lo sia per tantissimi giovani ed è su questo che io particolarmente lavorerò, soprattutto su tantissime giovani donne che trovano nel lavoro il loro riscatto, la loro libertà e la loro indipendenza e la possibilità di mettere a fattor comune il loro merito". (Rem)