Milano: dal 13 al 17 dicembre l'Arcivescovo Delpini visita i sacerdoti impegnati in Albania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad accompagnare l'Arcivescovo per tutto il viaggio sarà don Maurizio Zago, responsabile diocesano della Pastorale missionaria: "Questo non è un periodo adatto a lunghi viaggi – spiega -, ma l'Albania è vicina e, avendo solo due preti fidei donum da incontrare, in quattro giorni riusciamo a tenere il collegamento con le missioni. L'Arcivescovo desidera far percepire anche fisicamente la vicinanza al ministero dei due missionari, visitare le comunità in cui operano, ascoltare a viva voce le gioie e le difficoltà che incontrano. Sarà importante anche l'incontro con i vescovi che li hanno accolti: l'esperienza dei sacerdoti diocesani fidei donum si comprende di più entro l'orizzonte della cooperazione tra Chiese sorelle. Questo orizzonte non preclude il valore missionario di annuncio del Vangelo di Gesù, ma mettendosi a servizio di una Chiesa locale con il suo pastore, le sue tradizioni, i suoi cammini". I fidei donum sono sacerdoti diocesani e laici inviati all'estero come missionari dalla propria Diocesi, normalmente per un numero limitato di anni, altre volte in maniera più stabile. Per quanto riguarda la Chiesa di Milano sono attualmente 34, di cui 30 sacerdoti e 4 laici, operanti in tutto il mondo, dall'Albania al Perù. (Com)