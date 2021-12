Roma: denunciato gestore di noto locale del Centro, all’interno triplo delle persone consentite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A queste si aggiungono i costanti accertamenti per il rispetto delle misure previste per i mezzi pubblici e l'uso delle mascherine come da ordinanza 220/2021. Nell'ambito dei controlli di ieri sera, le pattuglie sono intervenute in un noto locale del Centro Storico: all'interno presente oltre il triplo delle persone consentite. Per tale motivo il gestore è stato denunciato. Scattate anche sanzioni per le violazioni di diverse norme sulla salute pubblica, come il mancato uso delle maschere e nessuna osservanza del distanziamento. A seguito dell'intervento degli agenti della Polizia Locale il gestore ha provveduto all'immediata chiusura del locale. (Rer)