Palermo 2022: Faraone (Iv), avanti con mia candidatura a sindaco

- "Si sprecano gli appelli a rimettersi in riga. Un consiglio, evitate di sprecare il fiato", scrive su Facebook il capogruppo al Senato di Italia viva, Davide Faraone, in merito alla sua decisione di candidarsi a sindaco di Palermo. "Potevo stare comodamente al Senato e lavorare alla mia comoda conferma, ho deciso con grande umiltà ed amore di occuparmi della mia città, così piegata ed umiliata dalla sporcizia, dalle strade groviera, dalle bare senza degna sepoltura e senza un euro in cassa", spiega. "Credo che i cittadini apprezzino questa 'insubordinazione', segno chiaro di libertà. Quanto ti fai condizionare oggi da aspirante candidato, ti farai condizionare domani da sindaco", aggiunge per poi concludere: "Per questo mentre i partiti di ogni schieramento, destra, sinistra, centro, che rispetto intendiamoci, chiacchierano, convocano tavoli, tavolini, annunciano primarie, propongono accordi, accordicchi, alleanze, auspicano sindaci prigionieri degli accordi di palazzo, noi abbiamo deciso di girare la città, i quartieri, i mercati, incontriamo i cittadini, li ascoltiamo e scriviamo con loro i progetti per la Palermo di domani". (Rin)