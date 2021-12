Giustizia: ministero, in Gazzetta ufficiale bando concorso per 500 magistrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato pubblicato il bando di concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale primo dicembre 2021. Per la presentazione delle domande - comunica una nota del ministero della Giustizia - i candidati dovranno identificarsi tramite Spid di secondo livello e provvedere al pagamento dei diritti di segreteria con la modalità PagoPa. Nello scorso mese di luglio si sono tenute le prove scritte del precedente concorso per 310 posti.