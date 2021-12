Afghanistan: Banca mondiale annuncia aiuti umanitari per 280 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha annunciato aiuti umanitari per 280 milioni di dollari all'Afghanistan attraverso la riassegnazione dei finanziamenti del Fondo speciale per la ricostruzione del Paese (Artf), dopo aver sospeso l’erogazione di aiuti all’Afghanistan in seguito alla presa di potere da parte dei talebani lo scorso 15 agosto. Lo riferisce la Banca mondiale in un comunicato, secondo il quale il finanziamento sarà traferito entro la fine di dicembre 2021 all’Unicef e al Programma alimentare mondiale (Pam). L’Artf è un fondo fiduciario multidonatore che coordina l'assistenza internazionale per gli afgani e la Banca mondiale amministra il fondo per conto dei donatori. “Questa decisione è il primo passo verso la riallocazione dei fondi del Artf al fine di fornire aiuti umanitari al popolo afghano in questo momento critico”, aggiunge la dichiarazione, evidenziando come l’Unicef e il Pam “hanno una presenza e una capacità logistica sul campo in Afghanistan e utilizzeranno questi fondi per coprire le lacune finanziarie nei loro programmi esistenti per fornire servizi sanitari e nutrizionali direttamente al popolo afghano, in conformità con le proprie politiche e procedure”. (segue) (Res)