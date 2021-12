Afghanistan: Banca mondiale annuncia aiuti umanitari per 280 milioni di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, L’Unicef riceverà 100 milioni di dollari per fornire servizi sanitari essenziali attraverso fornitori attivi nel programma Sehatmandi in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e il Pam riceverà 180 milioni di dollari per aumentare la sicurezza alimentare e le operazioni nutrizionali nel Paese. “Questi fondi consentiranno all’Unicef di fornire a 12,5 milioni di persone servizi sanitari di base ed essenziali e di vaccinare un milione di persone, mentre il Pam sarà in grado di fornire a 2,7 milioni di persone assistenza alimentare e a quasi 840 mila madri e bambini assistenza nutrizionale”, prosegue il comunicato, secondo il quale il Consiglio di amministrazione della Banca mondiale ha discusso e approvato questa decisione dichiarando di voler continuare a lavorare con i donatori dell’Artf per sbloccare ulteriori fondi da destinare al popolo afgano. (Res)