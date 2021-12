Albania: disuguaglianze di genere e corruzione al centro della conferenza Osce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ieri a Tirana e in formato online una conferenza ad alto livello per sensibilizzare sulle disuguaglianze di genere e la corruzione, organizzata dalla missione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) in Albania. Lo scopo dell'evento, riferisce una nota della presenza dell'Osce a Tirana, che ha segnato la chiusura della settimana dell'integrità in Albania, è stato quello di discutere e sensibilizzare sulle opportunità che gli approcci di genere alla lotta alla corruzione offrono per stimolare la crescita socio-economica e la sicurezza e per consolidare la democrazi . La conferenza si è svolta in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani, per ricordare che la corruzione è al centro di molte violazioni dei diritti umani. L'evento ha visto la partecipazione e il contributo del segretario Generale dell'Osce, Helga Maria Schmid, del capo della presenza Vincenzo Del Monaco, degli ambasciatori di Svezia e Olanda in Albania Elsa Hastad e Reinout Vos, del vice ministro della Giustizia albanese Adea Pirdeni, del vice presidente dell'Università Luiss, Paola Severino, del presidente della Camera di commercio internazionale dell'Albania Bilgen Aldan. L'ambasciatrice Melanne Verveer, direttore esecutivo del Georgetown Institute for Women, Peace and Security, e la professoressa Anita Ramasastry, rappresentante speciale del presidente in esercizio dell'Osce per la lotta alla corruzione, hanno presieduto i due gruppi tecnici. Ha moderato l'evento il vicedirettore della presenza Clarisse Pasztory. (segue) (Alt)