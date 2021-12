Albania: disuguaglianze di genere e corruzione al centro della conferenza Osce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La corruzione ha effetti di genere. Ostacola l'emancipazione economica delle donne. Abbiamo bisogno di più sostegno per i programmi anticorruzione sensibili al genere. L'Osce ha il mandato e la capacità di fare la differenza. Grazie all'Osce in Albania per aver organizzato questo evento”, ha detto il segretario generale all'apertura dell'evento in teleconferenza. Paola Severino, che è stata rappresentante speciale dell'Osce per la lotta alla corruzione dal 2018 al 2020, ha dichiarato: “L'Osce ha un ruolo unico da svolgere nella lotta internazionale contro la corruzione. Il valore aggiunto dell'Organizzazione risiede in primo luogo nella missione centrale dell'Osce che consiste nel promuovere e rafforzare la sicurezza attraverso un approccio cooperativo e olistico”. “L'approccio globale dell'Osce alla sicurezza attraversa le tre dimensioni, comprese le dimensioni economica e umana, che promuovono e si concentrano sulla partecipazione significativa e sulla protezione delle donne nell'arena politica, nonché nei diritti umani e nella libertà dalla violenza. Ritengo che questa comprensione globale della sicurezza sia uno dei maggiori punti di forza dell'Osce”, ha affermato l'ambasciatore Verveer. Il viceministro della Giustizia albanese Adea Pirdeni ha informato che nei prossimi mesi il ministero avvierà un processo inclusivo per la preparazione di una nuova strategia anticorruzione con un approccio dedicato per aumentare il coinvolgimento di donne e ragazze in tutte le dimensioni della lotta alla corruzione. "'Siamo stati molto lieti di ricevere di recente uno studio commissionato dall'Osce, che supporta il nostro discorso con prove sulla necessità di dedicare un'attenzione specifica all'approccio di genere alla corruzione", ha affermato. (segue) (Alt)