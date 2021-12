Albania: disuguaglianze di genere e corruzione al centro della conferenza Osce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo panel tecnico della conferenza ha sottolineato come le questioni dell'uguaglianza di genere abbiano un impatto sullo sviluppo sociale generale e inquadrato l'importanza dell'inclusione per lo sviluppo sostenibile in un contesto internazionale. Ha visto il contributo di esperti del Segretariato Osce, dell'Unodc e dell'Agenzia svedese per la cooperazione allo sviluppo internazionale. Il secondo panel ha presentato i risultati di una ricerca preliminare condotta in Albania nel campo delle disuguaglianze di genere e della corruzione, con un focus particolare sui settori della sanità e dell'istruzione terziaria. Esperti del ministero dell'Istruzione e dello Sport, dell'Istituto di statistica albanese e dell'Iniziativa regionale anticorruzione hanno discusso della parità di genere e della politica anticorruzione in settori specifici. L'evento si è svolto nell'ambito della Settimana annuale dell'integrità organizzata dalla Camera di commercio internazionale in Albania con il sostegno dell'ambasciata olandese e di altri partner, inclusa la Presenza dell'Osce. (Alt)