Roma: controlli in locali e su green pass, multe a esercizi commerciali e 7 persone sanzionate

- Proseguono senza sosta i controlli da parte degli agenti del VI Distretto Casilino. Nel corso del servizio ad alto impatto distrettuale, in collaborazione con una Unità cinofila antidroga dei reparti speciali, un ispettore del Sian della Asl Roma 2 e personale della Metro security Atac, sono stati sottoposti a controlli di polizia 2 esercizi commerciali. Entrambi in via A. Luthuli: nel primo, a seguito di ispezione e in attesa dell'emissione del provvedimento di chiusura del laboratorio, sono stati rinvenuti animali infestanti ed escrementi di roditori. Nel secondo invece, sempre in attesa dell'emissione del provvedimento amministrativo per la chiusura dell'attività, sono stati sequestrati 273 chili di prodotti alimentari di vario tipo e per questo al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa pari a 2.500 euro. (segue) (Rer)