Roma: controlli in locali e su green pass, multe a esercizi commerciali e 7 persone sanzionate (2)

- Durante i servizi, personale della Polizia giudiziaria del Distretto Casilino, con l'ausilio dell'Unità cinofila antidroga, a seguito di un controllo di una persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, ha rinvenuto e sequestrato diverse dosi di hashish. La persona, al termine delle verifiche è stata segnalata alla locale Prefettura. I controlli sono stati estesi anche nella stazione metropolitana Linea C fermata "Grotte Celoni" e presso il capolinea Atac "Grotte Celoni", dove i poliziotti, con la collaborazione del personale della Metro Security, hanno controllato a campione utenti del servizio pubblico sul possesso del "Green Pass": 101 le persone identificate di cui 38 di origini straniere e 7 sanzionate perché sprovviste della certificazione. Infine l'attività ha consentito di rintracciare 4 cittadini stranieri di cui 3 sprovvisti di documenti di identità che sono stati accompagnati alla Scientifica per essere fotosegnalati e successivamente presso l'Ufficio Immigrazione di via Teofilo Patini per valutare la loro posizione sul territorio nazionale . (Rer)