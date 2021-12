Milano: Comune apre bando per la ricerca del nuovo gestore del canile-gattile della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano ha aperto la ricerca del nuovo gestore per il canile-gattile della città. Da oggi e sino al prossimo 14 gennaio sarà possibile partecipare al bando per la gestione della principale struttura di accoglienza per animali abbandonati e in attesa di adozione. Oltre due milioni di euro in tre anni stanziati dall'amministrazione comunale per garantire la continuità operativa della struttura di oltre 30mila mq complessivi, che nel corso degli anni ha saputo porsi quale punto di riferimento per il ricovero e il benessere di cani e gatti rinvenuti vaganti, sequestrati o ceduti per gravi motivi. "Apriamo oggi una ricerca importante per la città perché siamo consci che coniugare sostenibilità economica, attraverso eventi e raccolta fondi, con la qualità del servizio di cura degli ospiti del Parco Canile sia il modo migliore per accendere i riflettori sulla preziosa attività che qui si realizza quotidianamente. Il canile municipale è parte della città e offre servizi fondamentali e per questo vogliamo coinvolgere sempre di più nella sua gestione gli operatori, i volontari e le associazioni che qui opereranno", ha spiegato l'assessore all'ambiente e verde Elena Grandi. Il bando prevede l'assegnazione dei servizi all'interno della struttura di via Aquila 81, suddivisi in due diversi lotti in funzione delle diverse esigenze degli animali ospitati. (segue) (Com)