Milano: Comune apre bando per la ricerca del nuovo gestore del canile-gattile della città (2)

- Il primo lotto riguarda le attività di custodia e cura del benessere della popolazione canina ospitata e le correlate attività amministrative, nonché la realizzazione di attività di inserimento dei nuovi ingressi e di recupero e riabilitazione comportamentale degli ospiti, finalizzata all'adozione dei cani in custodia. Previste anche le azioni di trasporto degli animali da e verso le cliniche veterinarie e la pulizia delle strutture e delle aree comuni del Parco Canile comunale. Il secondo lotto riguarda le attività di custodia e cura della popolazione felina e di tutte le attività connesse all'inserimento dei nuovi ingressi e all'adozione dei gatti ospitati presso il padiglione "Gattile" interno al Parco-Canile comunale. Sono comprese le attività di custodia e pulizia delle strutture, acquisto di cibo e lettiera per gli animali ospitati oltre alla normale attività amministrativa. Tra gli obiettivi richiesti ai vincitori del bando, oltre al raggiungimento del massimo grado di benessere possibile (fisico e psicologico) per gli animali ospitati, anche un maggior coinvolgimento del mondo del volontariato (sia singoli individui che associazioni) oltre alla realizzazione di azioni volte a sensibilizzare i cittadini all'importanza delle attività di contrasto al randagismo. Viene poi confermata la necessità di prevedere nella gestione della struttura una stretta interconnessione tra l'attività di educazione cinofila e la cura dei cani ospiti del Parco-Canile, con un incremento delle ore dedicate ai percorsi volti all'adozione, finalità primaria della struttura. (Com)