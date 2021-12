Suppletive: Calenda, scegliamo insieme, noi proponiamo Valentina Grippo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd "potrebbe candidare Cecilia D’Elia, Italia viva Elena Bonetti, noi abbiamo raccolto le firme per Valentina Grippo", spiega su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, parlando delle elezioni suppletive per il collegio di Roma Centro alla Camera. "Tre donne di grande valore. Andare così vorrebbe dire essere tutti sconfitti. Abbiamo deciso di ritirare la nostra candidatura come gesto di responsabilità", aggiunge per poi rammentare: "In questo collegio alle ultime elezioni abbiamo preso il 32 per cento e anche per questo rinunciare a una candidatura di partito non è una scelta facile. La nostra proposta è semplice: troviamo una candidata insieme. Ringrazio Valentina Grippo per la grande generosità". (Rin)