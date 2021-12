© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica che la stazione di Cavenago, sulla A4 Milano-Brescia, verrà chiusa, in entrata e in uscita, nella notte tra lunedì 13 dicembre e martedì 14, per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione delle pensiline di stazione. Agli automobilisti in transito viene consigliato di utilizzare la stazione di Agrate o di Trezzo.(Com)