- La Rai comunica in una nota che Slc-Cgil e Uilcom-Uil hanno comunicato l'adesione allo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil per il giorno 16 dicembre 2021, per l'intero turno di lavoro, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno 16 dicembre 2021. La programmazione, pertanto, potrebbe subire delle modifiche. (Com)