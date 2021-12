Giappone: fonti stampa, governo non invierà ministri alle Olimpiadi di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con ogni probabilità il Giappone non invierà ministri di gabinetto alle Olimpiadi di Pechino, in linea con il boicottaggio diplomatico dell’evento guidato dagli Stati Uniti. Lo riferisce il quotidiano “The Yomiuri Shimbun” citando fonti governative, secondo cui il governo sta valutando la partecipazione, tra gli altri, di Seiko Hashimoto, presidente del Comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici di Tokyo. Gli atleti giapponesi invece parteciperanno ai Giochi come previsto. Secondo quanto scrive il quotidiano la decisione verrà ufficializzata entro la fine dell’anno. Oltre agli Stati Uniti anche Regno Unito, Canada, Australia e Lituania hanno annunciato il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi di Pechino, in programma il prossimo anno. (Git)