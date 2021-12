Iran: presidente Raisi, Teheran fa sul serio in colloqui sul nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran fa sul serio nei negoziati per il rilancio dell’accordo sul nucleare e se l’altra parte prenderà in considerazione la possibilità di rimuovere la sanzioni, raggiungeremo un “buon accordo”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Iran Ebrahim Raisi, riferendosi ai colloqui sul nucleare a Vienna. “Il Paese ha bisogno di sviluppo dopo essere entrato nella seconda fase della rivoluzione islamica”, ha osservato il presidente. Ieri, al termine della riunione della Commissione mista del Piano globale d’azione congiunto (Jcpoa) che si è tenuta nella capitale austriaca, il vice ministro degli Esteri e capo negoziatore dell’Iran ai colloqui sul nucleare di Vienna, Ali Bagheri Kani, ha dichiarato che Teheran è pronta ad avviare seri negoziati per il rilancio dell’accordo sul nucleare. "La Repubblica islamica dell'Iran ha sottolineato nel corso dell'incontro che continuerà il percorso di dialogo basato sulle proprie posizioni e opinioni, come già affermato. Abbiamo la seria volontà di avviare seri negoziati", ha dichiarato Kani. "La Repubblica islamica dell'Iran non vedrà alcun ostacolo al raggiungimento di un accordo se verranno fornite le ragioni necessarie", ha aggiunto. I colloqui della Commissione mista che riunisce l’Iran e le restanti parti dell’accordo sul nucleare (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Germania) sono durati circa un’ora. (segue) (Res)