Iran: presidente Raisi, Teheran fa sul serio in colloqui sul nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziati lo scorso 29 novembre, i colloqui sul rilancio dell’accordo sul nucleare di Vienna si erano interrotti lo scorso 3 dicembre ed erano stati caratterizzati da una serie di proposte avanzate da Teheran definite inaccettabili da parte dei Paesi europei che sono ancora parte dell’accordo e dagli Gli Stati Uniti che hanno partecipato indirettamente ai colloqui a seguito del ritiro dall’accordo avvenuto nel maggio del 2018 durante la presidenza di Donald Trump. Lo scorso 6 dicembre Saeed Khatibzadeh, portavoce del ministero degli Esteri iraniano, ha sottolineato che l'Iran sta negoziando la revoca delle sanzioni e non sta considerando un accordo temporaneo o provvisorio. “L'Iran non ha fretta", ha affermato in una conferenza stampa il portavoce del governo iraniano, precisando che Teheran non permetterà a nessuno di "giocare" con il proprio tempo e le proprie energie a Vienna. (segue) (Res)