Iran: presidente Raisi, Teheran fa sul serio in colloqui sul nucleare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, gli Stati Uniti, tramite il segretario di Stato, Antony Blinken, hanno sottolineato parlando ai giornalisti che "l'Iran in questo momento non sembra essere serio nel fare ciò che è necessario per tornare alla conformità (dell’accordo), motivo per cui abbiamo concluso questo round di colloqui a Vienna". "Se la strada per un ritorno al rispetto dell'accordo si rivela un vicolo cieco, perseguiremo altre opzioni", ha dichiarato. Intanto sia Israele che i Paesi del Golfo, in particolare l’Arabia Saudita, stanno guardando con preoccupazione le mosse dell’Iran e dell’alleato Usa. Questa settimana l’erede al trono saudita, Mohammed bin Salman ha dato il via ad una storica visita nei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) che ha toccato anche il Qatar, in quella che è stata la prima visita del principe saudita nel Paese arabo dal boicottaggio iniziato nel giugno 2017 e terminato nel gennaio di quest’anno con gli accordi di Al Ula. La visita del principe ereditario che si concluderà domani in Kuwait sarebbe mirata a rilanciare l’unità dei Paesi del Golfo soprattutto in vista di un rilancio dell’accordo sul nucleare iraniano. (Res)