Riforme: Renzi, presidenzialismo? Unico modello possibile è sindaco d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' in crisi la democrazia, perché non corrisponde all'atto del voto una conseguenza", ha spiegato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ad Atreju, la convention di Fratelli d'Italia in corso a Roma, interloquendo sul tema del presidenzialismo. "Si può arrivare alla guida del Paese pensando che i like sostituiscano i voti", ha aggiunto. "Ci deve essere un momento nel quale si decide e la decisione produce effetti", ha continuato per poi precisare: "Io non ho il desiderio di proporre più una mia riforma costituzionale. Ma l'unico modello possibile è il sindaco d'Italia, la logica che avevamo messo alla base dell'Italicum".(Rin)