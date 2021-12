Udine: cordoglio Lamorgese per morte agente Maurizio Tuscano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, esprime "commossa e sentita vicinanza" alla famiglia dell’assistente capo coordinatore Maurizio Tuscano deceduto questa mattina durante l’espletamento del servizio a Udine. La titolare del Viminale - si legge in una nota - è "vicina alla Polizia di Stato e rinnova il ringraziamento alle donne e agli uomini di tutte le Forze di polizia per l’impegno straordinario e la professionalità messi in campo quotidianamente a tutela della sicurezza dell'intera collettività".(Com)