Milano: arrestato un ragazzo per tentata rapina e rapina aggravata

- Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un ragazzo classe 2003, incensurato e senza fissa dimora, per tentata rapina e rapina aggravata. I militari sono intervenuti in via Monte Ceneri dove poco prima un ragazzo era stato avvicinato dall’arrestato, che lo aveva minacciato puntandogli un coltello alla gola e intimandogli di consegnare la collanina indossata, riuscendo a divincolarsi e fuggire e chiamare il 112.Subito dopo, nelle vicinanze, il malvivente aveva fermato un altro italiano classe 2001 al quale ha sottratto cinque euro ed un bancomat, minacciandolo con il medesimo coltello puntato al fianco, per poi darsi alla fuga a piedi. I carabinieri intervenuti, sulla base della descrizione e delle indicazioni fornite dalle vittime, hanno localizzato e bloccato il malvivente presso un minimarket di via Monte Ceneri, dove stava tentando di effettuare una transazione con la carta rubata. Il coltello in possesso dell'arrestato è stato sequestrato e il ragazzo è stato trasportato al carcere di San Vittore.(Com)