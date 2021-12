San Donato Milanese: arrestato ventisettenne per rapina pluriaggravata in abitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri i carabinieri della stazione di San Donato Milanese hanno arrestato per rapina pluriaggravata in abitazione un georgiano di 27 anni, senza fissa dimora e pregiudicato per reati contro il patrimonio. Gli agenti sono intervenuti in seguiti di una chiamata fatta da alcuni residenti della zona che segnalavano un uomo intento a forzare la finestra di un'abitazione in via G. di Vittorio, a San Donato Milanese, per poi introdursi all'interno. Il ladro, accortosi di essere stato scoperto da alcuni condomini, ha tentato di darsi alla fuga lanciandosi dalla finestra del primo piano dalla quale era entrato, sotto la quale era presente una condomina. L'uomo ha poi minacciato con un cacciavite la donna, ma è stato poi bloccato dai militari intervenuti sul posto. La refurtiva, che consiste in numerosi monili in oro, è stata recuperata e restituita al proprietario. L'arrestato, in seguito alla caduta, è stato trasportato al policlinico di San Donato Milanese in codice verde, dove gli è stata riscontrata la frattura di entrambi i talloni, per poi essere trasferito nel carcere di San Vittore. (Com)