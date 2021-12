Covid: Baldini (CI), Speranza agisca su obbligo mascherine all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un lavoro prezioso e insostituibile nelle moderne democrazie, che Agenzia Nova porta avanti con orgoglio da ben 20 anni" Marco Marin

Presidente del Gruppo di Coraggio Italia alla Camera

19 luglio 2021

- "Quando sale la curva dei contagi e il numero dei morti è evidente che occorre proteggersi di più". Lo afferma in una nota Maria Teresa Baldini, deputata di Coraggio Italia. "Questo - aggiunge - può avvenire o stando chiusi in casa o insistendo su mascherina e distanziamento. Ma come è possibile non dichiarare la mascherina all'aperto obbligatoria per grandi e piccini in un momento come questo? Chi potrà mantenere il distanziamento con i saluti e i passeggio nelle strade durante il periodo natalizio? Possibile che il ministro della Sanità non decida nulla in tal senso? Qual è l'alternativa possibile se non l'aumento dei contagi e il non controllo sui bambini? La prevenzione è fondamentale per non dover agire quando i buoi sono scappati". (Com)