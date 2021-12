Sardegna: a Sassari operativo un secondo centro vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accelerare le immunizzazioni contro il Covid-19. Con questo obiettivo è stato aperto a Sassari un secondo centro vaccinale in via Rizzeddu, palazzina Q (ingresso lato Carabinieri). Il nuovo centro, che ha un capacità di circa 600 dosi giornaliere, avrà il compito di rendere più veloci le somministrazioni delle terze dosi, vista la forte richiesta dovuta all'introduzione del super green pass. Oltre a questo è operativa la struttura di via Marghinotti dove vengono inoculate circa 900 dosi ogni giorno. L'obiettivo è rispondere alle richieste di quelle categorie di lavoratori per le quali è scattato l'obbligo vaccinale e di aumentare la copertura in vista delle festività. Con la nuova struttura di via Rizzeddu, assicura l'Ats, si riuscirà a soddisfare 1.500 prenotazioni al giorno. (Rsc)