Lazio: 93 illeciti amministrativi e 19 penali in controlli carabinieri su veicoli fuori uso

- Il Comando carabinieri Tutela forestale attraverso i dipendenti Reparti dislocati sul territorio nazionale (Gruppi, Nuclei investigativi di polizia ambientale e forestale, stazioni carabinieri forestale), ha avviato e portato a termine nel corrente anno una campagna per la prevenzione e repressione della illecita gestione dei veicoli fuori la cui filiera risulta complessa e articolata in quanto coinvolge diverse categorie produttive. I negativi effetti della illecita gestione dei veicoli fuori uso hanno preoccupanti ricadute per la tutela ambientale in tema di inquinamento del suolo e delle acque. I risultati dei controlli effettuati dai Reparti dei carabinieri forestale nell’anno in corso evidenziano comportamenti illeciti in quasi un terzo degli accertamenti effettuati e testimoniano una diffusa illegalità nel settore. (segue) (Rer)