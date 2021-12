Lazio: 93 illeciti amministrativi e 19 penali in controlli carabinieri su veicoli fuori uso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare sono stati effettuati 1.767 controlli a livello nazionale, accertati 526 illeciti amministrativi con un importo totale di sanzioni elevate pari a circa 802.000 euro e 86 illeciti penalmente rilevanti. Nella sola Regione Lazio, a fronte di 199 controlli effettuati, sono state elevate sanzioni pari ad un totale di 263.284 euro e accertati 93 illeciti amministrativi e 19 illeciti penali. Le motivazioni della diffusione del fenomeno sono riconducibili ai facili profitti derivanti dal riciclo dei materiali ferrosi e dei pezzi di ricambio eludendo la normativa di settore. Il diffuso fenomeno dei veicoli che vengono fatti “scomparire” al fine di evitare gli elevati costi connessi alle operazioni di recupero e le pratiche tese a iniziare il processo di rottamazione con una messa in sicurezza solo parziale dei rifiuti pericolosi e successiva rivendita di parti come pezzi di ricambio ingenera uno spostamento fittizio dei rifiuti per lo più legittimato da documenti di trasporto falsi e fatture inesistenti. I rifiuti, falsamente recuperati, vengono in gran parte avviati al mercato clandestino nazionale o inviati all’estero. (Rer)