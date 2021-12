Sardegna: oggi a Cuglieri Giornata del Ringraziamento promossa da Coldiretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' il capodanno delle campagne, l'inizio dell'annata agraria, un momento di ringraziamento e gratitudine per il dono della terra. C'è grande attesa a Cuglieri per la Giornata del Ringraziamento regionale in programma questa mattina per iniziativa di Coldiretti. L'appuntamento è alle 11 nella Basilica Santa Maria della Neve per la Santa Messa che sarà presieduta dal responsabile ecclesiastico di Coldiretti Sardegna e Nord Sardegna don Mario Tanca e concelebrata con i responsabili ecclesiastici provinciali della Coldiretti don Giuseppe Orrù (sud Sardegna), don Fabio Marras (Oristano), don Totoni Cossu (Nuoro Ogliastra) e dal parroco di Cuglieri don Mario Piras. È nata nel 1951 grazie alla Coldiretti che volle dare un nuovo significato alla celebrazione di San Martino per l'inizio dell'annata agraria (San Martino in tutta Europa è la data cruciale dell'anno agricolo, ha segnato per secoli in tutto l'Occidente la scadenza dei rapporti di lavoro e il rinnovo dei contratti d'affitto). (segue) (Rsc)