Sardegna: 1,4 milioni di euro per gli agnelli Igp sardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è tempo fino al 15 dicembre per presentare nei Centri di assistenza Agricoli (Caa) le domande per i 9 euro ad agnello marchiato Igp del Fondo per la Competitività delle filiere istituito con decreto dal governo per attenuare le perdite del settore agricolo a causa del coronavirus. L'aiuto è riconosciuto in base al numero di capi ovini registrati nella Bdn, tra il primo marzo e il 30 aprile 2020 ed è riservato alle carni di agnello macellate e certificate IGP (9 euro a capo) e per quelli non Igp nati, allevati e macellati in Italia (in questo caso il premi scende a 6 euro a capo). Questo intervento interesserà circa 160.000 agnelli certificati Igp di Sardegna per un totale di 1,4milioni di euro che vanno a sommarsi a quelli presentati lo scorso anno (170 mila agnelli per un totale di oltre 1,5milioni di euro) ed in pagamento dai primi di dicembre (l'anticipo del 70 per cento). (segue) (Rsc)