Sardegna: 1,4 milioni di euro per gli agnelli Igp sardi (2)

- Il settore ovino infatti ha usufruito di questa misura nel biennio 2020 - 2021 per un totale di 7,5 milioni di euro: 3,5 lo scorso anno e 4 milioni per il 2021. L'intervento extra si somma a quello annuale destinato in questo caso solo agli Agnelli Igp che ha assegnato 6 euro a capo del premio accoppiato, già liquidati a luglio, per un totale di 4,5 milioni. "E' un intervento per il quale come Consorzio ci siamo battuti. L'integrazione ottenuta, in un momento difficile, sommata a quella del premio accoppiato rappresenta una cifra importante, circa 6 milioni di euro in un anno" afferma il presidente del Contas Battista Cualbu. La Sardegna fa la parte del leone, ed in particolare gli agnelli marchiati Igp, a cui andranno in due anni circa 3 milioni di euro sui 7,5 stanziati a livello nazionale sia per gli ovini Igp (in Italia sono tre: oltre alla Sardegna, l'Abbacchio Romano e l'agnello del Centro Italia) che per gli agnelli nati, allevati e macellati nella Penisola non Igp. "Questo conferma da una parte l'orientamento delle Istituzioni a supportare quegli allevamenti che certificano Igp e dall'altra la sempre maggiore forza dell'Agnello di Sardegna Igp che oggi aggrega oltre 4.500 allevatori" sottolinea il direttore del Contas Alessandro Mazzette. (segue) (Rsc)