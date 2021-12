Natale: Coldiretti/Ixè, 206 euro a persona in regali, +17 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il canale preferito per gli acquisti rimane il web ma recuperano terreno i negozi tradizionali, da quelli dei centri urbani a quelli delle grandi strutture commerciali. Si registra anche un prepotente ritorno dello shopping nei mercatini, frequentati da oltre la metà degli italiani (51 per cento), anche per sfuggire alle solite offerte standardizzate nell'acquisto dei regali per se stessi e per gli altri scovando curiosità e novità ad originalità garantita. Una tendenza spinta anche dalla possibilità di stare all'aria aperta, seppur nel rispetto delle norme di sicurezza entrate in vigore in molte località con l'uso delle mascherine. Tra quanti frequenteranno i mercatini solo il 7 per cento non farà alcun acquisto mentre la maggioranza (51 per cento) spenderà in prodotti enogastronomici che rappresentano l'acquisto più gettonato anche se molti scelgono decori natalizi, prodotti per la casa, oggetti artigianali, capi di abbigliamento e giocattoli, secondo Coldiretti/Ixe'. Una tendenza favorita anche dalla aperture speciali di molti mercati contadini di Campagna Amica nelle città e località turistiche lungo la Penisola. (Com)