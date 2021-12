Emirati Arabi-Italia: Di Stefano, ottima visita alla Future Foundation con tanti sviluppi all’orizzonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, ha visitato questa mattina il "quartier generale della Dubai Future Foundation (Dff) per immaginare nuove e migliori forme di partenariato". Lo rende noto lo stesso Di Stefano su Facebook, ricordando l'incontro avuto lo scorso ottobre con l'amministratore delegato del Dff, Khalfan Belhoul, "in occasione del G20 Commercio di Sorrento". "Innanzitutto, abbiamo deciso di presentare insieme l'esperienza del G20 innovation league - iniziativa per le start-up avviata quest'anno dall'Italia - in occasione di uno degli “Innovation Talks” di Epxo 2020. Inoltre, stabiliremo un rapporto sempre più stretto tra Dff e l'ecosistema italiano degli acceleratori e del venture capital, concentrandoci soprattutto sul futuro di settori chiave come quelli della mobilità sostenibile, dell'esplorazione spaziale e delle scienze della vita. Questo sarà possibile anche grazie alle modifiche normative e ai nuovi fondi su cui stiamo lavorando con Cassa Depositi e Prestiti", spiega Di Stefano. "Un rapporto diretto con Paesi che spingono sull’innovazione, come gli Emirati, può certamente essere un vantaggio per l’intero ecosistema innovativo, ed è anche per questo che gli Eau, insieme ad altri nove paesi nel mondo, fanno parte del nostro Global Start-Up Program che dà la possibilità alle iniziative italiane più meritevoli di fare ogni anno un’esperienza presso i migliori incubatori del mondo", prosegue il sottosegretario. "Seguirò personalmente gli sviluppi di questa iniziativa nei prossimi mesi in modo da portare a casa i migliori risultati possibili", conclude. (Res)