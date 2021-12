Cina: vendite auto diminuite del 12,7 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita di auto in Cina è diminuita del 12,7 per cento a novembre rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce l’Associazione delle auto per trasporto passeggeri della Cina (Cpca), secondo cui la vendita è scesa a 1,82 milioni di unità. Rispetto al mese precedente tuttavia le vendite sono aumentate del 6 per cento. Nei primi 11 mesi dell’anno le vendite sono state pari a 18,04 milioni di unità, in aumento del 6,1 per cento su base annua. La vendita di macchine di lusso è scesa a novembre del 19 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, attestandosi sulle 210 mila unità. Rispetto al mese di ottobre invece le vendite hanno registrato un aumento del 17 per cento. (Cip)